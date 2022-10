Тайното оръжие на Русия в Украйна са...делфините

Водите около Кримския полуостров станаха много по-опасни през последните месеци, там с противокорабни ракети потопиха руски флагман, мостове бяха взривени и всякакви други последици от катастрофалната „специална операция“ на Русия, както руският президент Владимир Путин настоява хората да наричат войната в Украйна.

Тъй като украинците бързо си връщат изгубени територии, Русия вероятно чувства необходимостта да запази това, което е останало от най-важния й военен актив - военноморска база в Севастопол - от „спонтанно” запалване.

Преди да нахлуе в Украйна, руските държавни медии рекламираха нейните хиперзвукови ракети, танкове Т-14 Армата и системата за противоракетна отбрана С-400. За да защити Севастопол обаче Русия не разчита на своя подводен дрон Poseidon с ядрен двигател, а използва делфини-убийци, според Военноморския институт на САЩ.

Нищо в региона не е в безопасност от украинските оръжия. Военният кораб „Москва“, флагман на Черноморския флот на Русия, преди да отиде на морското дъно, беше ударен от две противокорабни ракети „Нептун“ по-близо до бреговете на Молдова, отколкото на Украйна или на Русия през април 2022 г. А атакуваният Керченския мост свързва Русия с Крим от другата страна на полуострова, на стотици мили от Украйна.

Разрушаването на Керченския мост през октомври 2022 г. е ход, подобен на заключването на вратата за руските сили извън полуострова, като същевременно се заключват окупаторите вътре. Логично продължение, в очите на някои военноморски експерти, ще бъде изчерпването на броя на руските защитници в Крим, най-вероятно чрез базата в Севастопол.

Задържането на саботьори и специални оператори около пристанището е трудна работа, изискваща постоянна бдителност или най-модерна технология. Тъй като технологията може да бъде толкова авангардна, колкото руски наборник зад пулт за управление, бдителността е ключът. Какво по-добро от животно, което никога не изключва съзнанието си, дори когато спи?

Скорошни сателитни изображения разкриха нещо, което изглежда като кошари за делфини в близост до военни обекти. Русия не за първи път използва подобен подход, тъй като кримските кошари са подобни на тези, използвани от руския флот в сирийското пристанище Тартус. Русия дори не е първата страна, която въоръжава морски животни. САЩ, Северна Корея и Израел също използват обучени делфини за защита на критични бази.

Американският флот не само използва делфини, но и набира морски лъвове за откриване на подводни мини и издирване на бойни водолази, проникващи във водите около американските бази. Русия е използвала делфини и редица други животни за същата защита от времето на Съветския съюз, включително тюлени и китове белуга.

Един от тези китове белуга вероятно се е появил край бреговете на Норвегия през 2019 г., носейки колан, предназначен за монтиране на GoPro камера. Като всеки друг руски наборник, китът избяга от плен от руската армия, търсейки помощ другаде в Европа.

Никой не е сигурен как украинските военни са успели да взривят Керченския мост, като спекулациите варират от саботаж до ракети с голям обсег от стелт лодки до водолази за специални операции. Макар че делфините афала не могат да направят много срещу ракети с голям обсег, те са широко приети като надеждна защита от бойни водолази. Всъщност те може да са най-добрата защита.

Блейк Стилуел е бивш военен фотограф от военновъздушните сили с дипломи по графичен дизайн, телевизия и филми, международни отношения, връзки с обществеността и въпроси в Близкия изток. Вместо да ги използва, той в крайна сметка стана журналист. Работите му се появяват в Business Insider, Military Times, We Are The Mighty, Fox News, ABC News, NBC Sports, HBO Boxing и дори в Белия дом. Този текст се появи за първи път в Military.com.

Превод: Ганчо Каменарски