Иран за Тръмп ще е като Ирак и Афганистан за Буш, Обама и Байдън: Да или не

Иран за Тръмп ще е като Ирак и Афганистан за Буш и Байдън - такива прогнози и заклинания бяха изсипани в САЩ от не един и двама политици и анализатори, дори хора, които в определени моменти са били част от антуража на сегашния американски президент. Например толкова популярният и в България бивш телевизионен водещ в телевизия Fox News Тъкър Карлсън, който на много "народен" език забърква постоянно манджи с лъжи и мерудия от истина, за да е по-апетитно - та Карлсън директно каза, че ако Тръмп бомбардира Иран, ще свърши като Джордж Буш-младши в политическо естество: Тръмп нарече едно от най-видните си пропагандни оръжия "глупак" (ВИДЕО)

Иран не е Ирак. Не е и Афганистан. И не е поради причини, които са съвсем различни от изтъкваните в социалните мрежи: колко повече ресурси има Иран от другите две държави. В следващите редове ще дискутирам какво обаче има в случая "Иран", което дава предимство на Тръмп. Изрично подчертавам - дали Иран е близо до създаване на ядрено оръжие или не е може да каже най-достоверно само аятолахът, но не по иранската държавна телевизия. В това отношение паралел с Ирак на Саддам Хюсеин няма да правя - тук въпросът е ако американската армия влезе в Иран, дали "посяването на демокрация" ще свърши по различен начин от Ирак и Афганистан.

🇺🇸🇮🇷 US calls on Iranians to overthrow the regime



"The Iranian people have the right to determine their own future," said White House Press Secretary Levitt.



According to her, if Tehran rejects a diplomatic resolution to the conflict, “nothing stands in the way of the people… pic.twitter.com/8dQCMK6jgm