"Мирът" на Тръмп в Близкия изток: Спирането на огъня е с различен час за Иран и Израел? (ВИДЕО)

Примирието, което американският президент Доналд Тръмп обяви гръмко в социалната си мрежа Truth Social, всъщност има специфика и тя касае точния час, в който влиза в сила. Това обясни източник от Белия дом пред CBS News - а обяснението буди поредна доза смях що се отнася до Тръмп, управлението му и политиката му за каквото и да е.

Какво означава "мирът в Близкия изток" според Тръмп? За Иран примирието влиза в сила в 12:00 часа в полунощ източно американско стандартно време. Това означава в 8:00 часа сутринта иранско време или 7:00 часа българско време. За Израел обаче примирието влиза в сила днес, 24 юни, в 12:00 часа на обяд. Това означава 20:00 часа иранско време или 19:00 часа българско време (и израелско време). С други думи, Израел има прозорец от 12 часа да нанася удари, а чак след това "войната ще се счита за приключена".

Официално обаче нито от иранска, нито от израелска страна има потвърждение за примирие, като иранският външен министър Абас Арагчи каза само, че иранските ракетни удари ще продължат "до последната минута", но посочи като "последна минута" 4:00 часа сутринта иранско време. В ирански държавни медийни агенции се появи информация, че примирие вече е влязло в сила.

