Танк "Ейбрамс" срещу танк Т-90М: Руските танкове са добри докато не влязат в бой (ВИДЕО)

Т-90М Пробив е модернизация на Т-72. Руските медии го обявиха за "най-модерната машина от семейството Т-90". Според ТАСС той има по-мощен двигател, принципно нов купол и повишена устойчивост, а нов многоканален мерник осигурява използването на оръжие по всяко време на денонощието.

Танкът е оборудван със 125 мм оръдие 2A46M-4, способен е да унищожава вражески бронирани средства на разстояние до 5 километра с управляеми ракети и стандартни боеприпаси. Освен това има двуцевна 7,62 мм картечница.

ТАСС допълва, че Т-90М може да обменя данни в реално време с други бойни машини, а бронята му е снабдена със специално противоплъзгащо покритие - подобно на това, използвано за най-новия Т-14 "Армата".

На 12 януари 2023 г. руските държавни медии съобщиха, че концернът "Уралвагонзавод" е предал на войските поредната партида модернизирани основни бойни танкове Т-90М "Пробив". В края на февруари руското военно министерство каза, че те вече били използвани на фронта в Украйна. Първият такъв танк влезе в експлоатация през 2020 г. Т-90М наскоро участваха в боевете край Лиман в източната част на Донецка област - това съобщиха руски държавни медии на 16 март. А според нидерландския проект Oryx, който работи с публични данни, досега Русия е загубила поне 15 танка Т-90М в Украйна.

В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

Soldiers of the special squad Code 9.2. together with 3027 National Guards brigade tracked down and destroyed the pride of Russian defense industry - the T90 Proryv tank.



Glory to Ukrainian Defenders! pic.twitter.com/SLx0ZxRiKI