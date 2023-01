Моделът "Ейбрамс", който отива в Украйна, няма да е най-старият

Танкът тежи близо 70 тона и това го прави един от най-тежките в света. M1A1 има подсилена броня, а някои от тези танкове имат и система за защита срещу удари с ракети.

31 танка, които САЩ ще даде на Украйна, ще увеличат американската военна помощ за страната на над 27 млрд. долара. Пакетът е на стойност 400 млн. долара, като включва и 8 сервизни автомобила M88, с които се осъществява поддръжката на танковете.

Нито един унищожен танк "Ейбрамс": Спомен от боевете със съветски танкове в Ирак (ВИДЕО)

An overview of the modern battle tanks for #Ukraine. pic.twitter.com/YBFYnmrRiw