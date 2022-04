Защо Путин се отказа от щурма на "Азовстал"?

Пълномащабното наземно нападение на Русия срещу завода ще повлече значителни загуби за руснаците, което още повече ще понижи бойната им ефективност.

Освен това в Донбас продължават тежки обстрели и боеве, тъй като Русия се стреми да се придвижи нататък.

ТАСС: Путин нареди да се спре щурмът на "Азовстал" (ВИДЕО)

"Руснаците все още търпят загуби... За да се опитат да възстановят своите изтощени сили те прибягнаха до прехвърляне на неработоспособното оборудване обратно в Русия за ремонт", смятат британците.

Припомняме, че на 21 април по време на среща с министъра на отбраната Сергей Шойгу Путин заповяда да се прекрати щурма на Азовстал, където се намират стотици граждани и военни.

Преди това територията на завода беше неуспешно атакувана от небето.

Съветникът на украинския президент Алексей Арестович смята, че това решение свидетелства за недостатъчния брой войски на Русия в момента, необходими за взимането на площта на предприятието под контрол.

