Звезди от сериалите "The Witcher" и "One Piece" идват за българския Comic Con

Снимка: Aniventure Comic Con

Магията от присъствието на Анна ще бъде подсилена и от харизматичния Винсънт Ригън (Vincent Regan) от суперхита на Netflix "Оne Piece", "300", "Aquaman and the Lost Kingdom" и много други.

Снимка: Aniventure Comic Con

В отбора на Aniventure Comic Con ще видим и Josh Wichard – актьор, гласов дубльор и motion capture изпълнител, най-известен с участието си в играта на годината "Baldur's Gate 3" като гласа на Tav 1. По време на събитието ще се запознаем и с Mario Joos, стратега, който стои зад развитието на някои от най-успешните канали в YouTube, като гиганта "MrBeast" и най-бързо развиващия се профил в платформата с над 15,5 милиона абонати – "Strokes Twins".

Повече за звездите

Пропитата с магия Aнна Шафър ще бъде сред актьорите, с които посетителите на Aniventure Comic Con 2024 ще могат да се запознаят на живо. Анна придобива широка популярност с ролята си в поредицата филми за Хари Потър и с превъплъщениeто си в уверената темерианска магьосница, която участва заедно с Хенри Кавил в редица премеждия в популярния фентъзи сериал на Netflix "The Witcher".

Снимка: Aniventure Comic Con

Освен с тези емблематични магически роли, Ана ни очарова и с участието си в спинофа на "Dr Who" – "Class", както и в известния британски сериал "Hollyoaks". Очарователната магьосница от Грифиндор ще бъде с нас на 6 юли в специалната Meet&Greet зона на фестивала.

В същата зона в двата дни на фестивала ще откриете и актьора Винсънт Ригън, който вдъхна живот на култовия образ на вицеадмирал Garp от филмовата адаптация на Netflix "One Piece". Освен с ролята на закоравелия морски вълк, Винсънт е добре познат и като Atlan от "Aquaman and the Lost Kingdom", както и историческите епоси "Troy", "300" и "Clash of the Titans". Виждали сме го и в ролята на херцог Хамънд в "Snow White and the Huntsman". Освен време за снимки и автографи, актьорът ще има собствен панел на главната сцена на фестивала, в който ще разкаже любопитни истории, свързани с безбройните му роли в киното и телевизията.

Снимка: Aniventure Comic Con

Изживяването Аniventure Comic Con ще ни срещне и с едно от големите имена в гейминг индустрията – Josh Wichard. Известен с участието си в играта на годината "Baldur's Gate 3" като гласът на Tav 1, освен озвучаването, той изпълнява и част от motion capture-а, и режисира няколко от сцените в нея. Josh има над 25 участия в различни игри, включително "Final Fantasy 16", "Banishers: Ghosts of New Eden" и "Wuthering Waves". Не на последно място, той работи като motion capture изпълнител за сериала "The Last of Us" и филмите "Barbie" и "Aquaman 2". Неговите таланти се простират и в киното, където участва във филма "The Wheels of Heaven" на Деси Тенекеджиева.

Снимка: Aniventure Comic Con

За гейминг феновете събитието е приготвило още едно предизвикателство – "Вкарвай голове с Wicky" ще очаква всеки, който иска да премери сили на EA FC 24! Състезанието ще се проведе на 6 и 7 юли без предварително записване, като всеки участник ще има право на 1 опит. Подробности може да научите в официалния сайт на Аniventure Comic Con.

Организаторите са поканили и Mario Joos, който стои зад развитието на някои от най-успешните канали в YouTube като гиганта "MrBeast", "StrokeTwins" и "Brave Wilderness", "Jose Zuniga" и много други.

Снимка: Aniventure Comic Con

Двудневни, еднодневни, ULTRA и MEET&GREET билети за Aniventure Comic Con 2024 могат да бъдат закупени oт мрежата на Eventim, а също и от сайта на фестивала.

