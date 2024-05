Графити изкуството превзема Aniventure Comic Con 2024 (СНИМКИ)

След кратка пауза, специалната графити зона се завръща като част от програмата на фестивала и ще представи най-доброто от това изкуство. Всички фенове на комиксите пък ще могат да се запознаят на живо с най-новото от творбите на популярните български художници Неда Малчева и авторите на "Тони Патето". Българското участие ще бъде подсилено от редица известни създатели на съдържание и инфлуенсъри като Slavi The Clashers, AйдеБГ, Светът на Ванката, Виктор Стоянов, както и триото, участвало в последния сезон на телевизионното риалити "Ергенът" – Маги Томова, Екатерина Тодорова и Валерия Дакова.

Снимки: Aniventure Comic Con; Колаж: Actualno.com

Още за гостите на Aniventure Comic Con

Сред специалните гости тази година ще бъдат още графити артистите Аrsek&Erase, BRUS, EPIK, GLOW, GANA, KOTK и Xроме, които ще рисуват с флакони в една от най-атрактивните зони на фестивала, а именно Графити зоната, представена от RUSH и LOOP. Не пропускайте да видите как пред очите ви стените се преобразяват в истински шедьоври от най-добрите майстори на графити изкуството в България.

ВИЖТЕ ГАЛЕРИЯ С ТВОРБИ НА ГРАФИТИ АРТИСТИТЕ ОТ ANIVENTURE COMIC CON 2024

Източник: Aniventure Comic Con

Интервю: Неда Малчева: Доволна съм, когато хората разбират карикатурите ми и се заливат от смях

Несъмнено незабравима ще бъде срещата с талантливата и щура художничка Неда Малчева, която всички познаваме с отличителното ѝ чувство за хумор. Тя споделя истории, вдъхновени от семейния живот – хубавото, лошото и най-вече смешното в него. Неслучайно феновете на страницата ѝ вече са над 70 000. Неда е рисувала и илюстрациите в "Как да оцелееш в България" от Брато.бг, "Мама Нинджа", "Ежедневието на един татко" от Калоян Явашев, както и цяла серия на "Българознайко" от Виктория Петкова.

Източник: Aniventure Comic Con

Няма как да пропуснем и дуото зад проекта "Тони Патето" – Анани Борисов и Мартин Петров. Създаден като на шега, Тони Патето се превръща в истински хит с хиляди фенове, които 7 години по-късно още подкрепят идеята. Анани и Мартин продължават да работят активно като комикс автори и да разработват нови поредици. Те ще бъдат с нас на фестивала и ще ни разкажат от първа ръка как точно "се играе играта" и какво ново се случва с любимите ни Тони и компания.

Още: Автор от вселената на "Дюн" и художник на DC Comics идват на Aniventure Comic Con 2024

Не на последно място фестивалът ще ни срещне още със световноизвестни артисти като Рос Марканд ("The Walking Dead", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Invincible", "What If…?"), Дан Фоглър ("Fantastic Beasts", "The Walking Dead" и "The Offer", филмите "Fanboys", "Balls of Fury", "Good Luck Chuck", "Kung Fu Panda"), автора на поредицата книги от вселената на "Дюн", "Междузвездни войни" и "Досиетата X" – Кевин Дж. Андерсън, както и художника от света на популярното издателство Ди Си Комикс (DC Comics) Кристиан Дусе. Към тях ще се присъединят и едни от най-популярните имена в косплей културата – ERZA Cosplay и Bambi Lashes Design. Те ще бъдат част от международното жури на дългоочаквания косплей конкурс, който тази година ще даде невероятната възможност на двама косплейъри да спечелят участие в "Pop Culture Hiroshima" в Япония.

Още: Дан Фоглър става част от фантастичния свят на Aniventure Comic Con 2024

Двудневни, еднодневни, ULTRA и MEET&GREET билети за Aniventure Comic Con 2024 могат да бъдат закупени oт мрежата на Eventim, магазини OZONE GAMES и OZONE LIVE, бензиностанции OMV в цялата страна, както и на сайта на фестивала - https://comiccon.bg/tickets/.