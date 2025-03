108-годишна японка е най-възрастната жена бръснар в света (ВИДЕО)

108-годишна японка е обявена за най-възрастната жена бръснар в света, съобщиха от „Рекордите на Гинес“. Жената, която повече от 90 вече оформя прически, се зарича да работи поне до 110 години.

Шицуи Хакоиши, родена през 1916 г., решава да стане бръснарка на 14-годишна възраст, когато майката на нейна приятелка я кани да чиракува във фризьорски салон в Токио. Тя все още постригва и тази седмица участва в празнична церемония, на която са присъствали двете ѝ деца - 85-годишната й дъщеря и 81-годишният й син.

„Много съм щастлива. Сърцето ми е пълно“, каза Хакоиши на церемонията в Накагава, градче в източния регион Точиги. От Рекордите на Гинес съобщиха за АФП, че категорията за най-възрастен бръснар е разделена на мъжка и женска, но най-възрастният бръснар мъж - Антъни Манчинели, който е работил в Ню Йорк поне до 107-годишна възраст - е починал.

Хакоиши се омъжва след навършване на 20 години и отваря салон със съпруга си, но той е изпратен на фронта по време на Втората световна война и умира в бой. Салонът, който служил и за дом на семейството ѝ, бил превърнат в пепел по време на бомбардировките на Токио от американската армия. Хакоиши и децата ѝ обаче оцеляват, тъй като са евакуирани в родния ѝ град Накагава. Няколко години след войната Хакоиши открива нов салон в Накагава, където работи и до днес. Нейните най-стари клиенти все още се обаждат, за да си запишат час за постригване. Макар че сега живее в дом за възрастни хора, Хакоиши все още може да се грижи за себе си. През 2021 г. тя стана една от факлоносците на Олимпийските игри в Токио. Запитана за бъдещите си цели, тя посочва, че тази година навършва 109 години, но иска „да работи усилено до 110“.

