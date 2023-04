11 души умряха от топлинен удар заради церемония в Индия (ВИДЕО)

В този ден температурите са достигнали близо 38 градуса по Целзий (100 по Фаренхайт) с високи нива на влажност, съобщиха местни медии.

Около 50 души са хоспитализирани, а на 600 други им е станало лошо по време на събитието близо до западния град Мумбай.

„За съжаление, 11 от тях починаха по време на лечението“, написа в Twitter Екнат Шинде, главен министър на щата Махаращра, чиято столица е Мумбай. Офисът на Шинде описа инцидента като „тъжен и обезпокоителен“ и обеща обезщетение за роднините на жертвите. Висши държавни служители присъстваха на церемонията, включително федералният министър на вътрешните работи Амит Шах, който похвали тълпата, че е чакала толкова дълго на слънце.

Горещите вълни са убили повече от 6500 души в Индия от 2010 г. насам, а миналата година бяха регистрирани рекордни температури в няколко града в страната.

11 people have died of heatstroke in India after waiting for hours in the sun at a gov't-sponsored awards ceremony held in Mumbai ⤵️



