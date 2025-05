Заради кражба на кабели: Хиляди пътници блокирани в Испания (СНИМКИ)

Огромен транспортен хаос в Испания. Причина за проблемите с транспорта се оказаха масови кражби на кабели. Заради престъплението над 10 000 пътници останаха блокирани във влаковете и на гарите през нощта.

🚨 Major transport chaos in Spain after cable theft — over 10,000 passengers were left stranded on trains and at stations overnight



Unknown perpetrators cut copper cables at five different points along the high-speed line between Madrid and Andalusia. Authorities are calling it… pic.twitter.com/qUV4vNsLgK