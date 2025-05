Израел с мощни въздушни удари срещу хутите в Йемен (ВИДЕО)

Израелската армия обяви, че е нанесла въздушни удари срещу бунтовниците хути в йеменския град Ходейда на Червено море. Атаката идва само ден, след като подкрепяните от Иран бунтовници изстреляха ракета, която удари главното летище на Израел, предаде АП. Медийната служба на бунтовниците заяви, че Съединените щати и Израел са нанесли най-малко шест удара днес следобед, които са засегнали ключовото пристанище Ходейда.

Israel has launched airstrikes on Yemen’s Hodeidah port in response to a Houthi missile attack near Ben Gurion Airport. Around 30 Israeli fighter jets are reportedly involved in the operation. pic.twitter.com/E4Nu4E04o2