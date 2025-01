20% от възрастните живеят в бедност: Защо все повече японски пенсионери влизат нарочно в затвора? (ВИДЕО)

В Япония възрастните хора извършват дребни престъпления като кражби и вандализъм, за да отидат в затвора. Причината за това е, че там има безплатна храна, медицински грижи, а и намират нови приятелства, с които бягат от самотата, разказва CNN.

Броят на затворниците над 65 години се е увеличил близо четири пъти в страната през последните години. Мнозина отново нарушават закона след освобождаването си в опит да се върнат зад решетките, а някои са готови да се откажат от пенсиите си, за да останат в затвора за постоянно. „Има дори хора, които казват, че са готови да плащат 20 000 или 30 000 йени (между 130 и 190 долара) на месец, само за да живеят тук завинаги“, казва Такайоши Ширанага, служител в женския затвор Точиги, разположен северно от Токио.

Сред светлорозовите стени на затвора и странно спокойните зали пребивава и 81-годишната Акийо. Тя излежава присъда за кражба на храна от магазини. „В този затвор има много добри хора“, казва жената, на която CNN скрива истинското име по нейно желание „Може би този живот е най-стабилният за мен“, споделя жената.

Когато извършва втората си кражба, Акийо живее с „много малка“ пенсия, която се изплаща само на всеки два месеца. С по-малко от 40 долара две седмици до следващото й плащане, тя взима решение и краде от магазина, мислейки, че това ще бъде незначителен проблем, разказва Акийо. Заради предишната й присъда, тя автоматично влиза зад решетките.

Без сериозна семейна подкрепа, Акийо спряла да се интересува от бъдещето или какво ще се случи с нея. 43-годишният й син, който живеел с нея, преди да бъде затворена, често й казвал: „Иска ми се просто да си отидеш“. „Имах чувството, че вече не ме интересува какво се случва“, казва тя. „Помислих си: „Няма смисъл да живея“ и „Просто искам да умра“, добавя жената.

