40-метрова колесница се срути по време на ежегоден фестивал в Индия (ВИДЕО)

Сред усилията на стотици поклонници да повдигнат извисяващата се и изящно украсена колесница с помощта на въжета, завързани от всички страни, структурата губи равновесие и се срутва на земята. Няма съобщения за ранени след инцидента, по информация от India Today. С помощта на трактори и волски каруци срутената колесница е успешно върната в първоначалното си положение.

Фестивалът Huskur Madduramma, известен с годишния си фестивал на колесниците, привлича тълпи от далеч, като колесниците са центъра на събитието. Очарованието на фестивала обаче се губи през годините, тъй като броят на участващите колесници е намалял значително от над сто преди десетилетие до едва 10 до 15 в последно време.

Фестивалът на храма Madduramma Devi в Huskuru е известен като Huskur Jatre и е известен с огромните колесници тип пагода, теглени към храмове от околните региони. Това е древен фестивал и се казва, че датира отпреди повече от 500 години.

An almost 40-meter chariot in the form of a temple collapsed during an annual festival in #India



No one was injured. pic.twitter.com/2aDW5Dhlxx