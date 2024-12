Арестуваха блогър, заснел мястото на падналия пътнически самолет в Казахстан (ВИДЕО, СНИМКИ)

Блогърът Азамат Сарсенбаев, който е заснел мястото на самолетната катастрофа в Актау, станала на 25 декември, е арестуван за 10 дни в Казахстан. Самият той съобщи за това в социалните си мрежи вчера около обяд. От полицията обявиха, че мъжът „е пуснал дрон на мястото на инцидента, създавайки пречки за работата на спасителните служби и следствените действия, а също така не се е подчинил на законните изисквания на полицейските служители“.

Още: Самолетната катастрофа в Казахстан: ВИДЕО показа последните мигове на пасажерите

На Коледа самолет на азербайджанските авиолинии се разби в района на Актау. Той е летял от азербайджанската столица Баку за столицата на Чечения - Грозни. Азербайджански медии пишат, че самолетът не е получил разрешение да кацне в Грозни заради гъста мъгла, като се е насочил първо към Махачкала, а след това - към Актау. Една от версиите за инцидента е взрив на кислородна бутилка на борда. Говори се и за сблъсък с птици.

Според ръководителя на украинския Център за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко самолетът Embraer 190 е бил улучен от руската противовъздушна отбрана: Представител на Украйна: Разбилият се в Казахстан самолет е бил улучен от руската противовъздушна отбрана.

❗️BREAKING: Footage of the Azerbaijan Airlines crashed plane showing holes in the tail section is circulating on social media



Kremlin media claimed that these holes "resemble those left by shelling or an explosion with shrapnel." However, no evidence has been provided to support… pic.twitter.com/R1SBS7DfxJ