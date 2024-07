Атака с нож в израелски мол взе жертва (ВИДЕО)

Двама души пострадаха в търговски център в северния израелски град Кармиел след нападение с нож. По-късно стана ясно, че един от ранените е починал.

Инцидентът се разследва като предполагаема терористична атака, съобщават местните власти на 3 юли.

От службата за спешна помощ посочваха, че състоянието на един от ранените е критично - именно той е издъхнал впоследствие. Пострадалите бяха двама мъже на 20 години - другият е тежко ранен и също бе откаран в медицинския център Галилея в Нахария.

Още: Макрон призова Нетаняху да предотврати "пожар" в отношенията Израел-Хизбула

Полицията съобщава, че нападателят е бил "неутрализиран". Самоличността му не е известна, казва говорител на местното МВР, цитиран от The Times of Israel.

Кадри от камерите за наблюдение от един от магазините в мола показват нападението. Вижда се как един човек е атакуван, а след това войници откриват огън по нападателя.

Surveillance camera footage shows the stabbing attack at a shopping mall in Karmiel. Soldiers are seen opening fire at the stabber. Two men in their 20s were wounded, one critically and one seriously. pic.twitter.com/OMlpYt25e9