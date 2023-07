Азербайджан обвини Русия в провал на мирното споразумение за Нагорни Карабах

Това се случва в период, в който Москва предложи да бъде домакин на нови мирни преговори, а Европейският съюз призова двете страни да се въздържат от "насилие и остра реторика".

Критиките на азербайджанското правителство към Русия в събота дойдоха в момент, когато президентът Илхам Алиев и министър-председателят на Армения Никол Пашинян се срещнаха в Брюксел за разговори, целящи разрешаването на продължаващия от десетилетия конфликт за контрола над Нагорни Карабах.

След разпадането на Съветския съюз съседите водеха две войни за малкия планински анклав, който е част от Азербайджан, но е населен с около 120 000 етнически арменци. След тежки сражения и прекратяване на огъня с посредничеството на Русия, през 2020 г. Азербайджан превзе областите, контролирани от етнически арменци там.

Оттогава Баку и Ереван обсъждат мирно споразумение, в което Русия също настоява да запази водеща роля и в което двете страни ще се споразумеят за границите, ще уредят различията по отношение на анклава и ще размразят отношенията си.

Напрежението обаче отново се покачи, след като по-рано тази седмица Азербайджан блокира и затвори единствената сухопътна връзка между Карабах и Армения. Основният аргумент на Баку за затварянето на коридора Лачин, който се охранява от руски "миротворци", беше "контрабандата" от страна на агенциите за помощ.

В събота Русия заяви, че е готова да организира тристранна среща с Армения и Азербайджан на ниво външни министри и добави, че тя може да бъде последвана от среща на върха в Москва за подписване на мирен договор. В него се казва, че неразделна част от този пакт трябва да бъдат "надеждните и ясни гаранции за правата и сигурността на арменците в Карабах" и изпълнението на предишните споразумения между Русия, Азербайджан и Армения, предава Al Jazeera.

Баку, който настоява, че всякакви гаранции за сигурността на арменското население в Карабах трябва да бъдат предоставени на национално равнище, а не чрез международен механизъм, отговори гневно на Руската федерация. Външното министерство на Азербайджан заяви, че изявлението на Русия "предизвиква разочарование и неразбиране" и противоречи на декларациите на Москва за подкрепа на териториалната цялост на Азербайджан.

"Руската страна не е осигурила пълното изпълнение на споразумението в рамките на своите задължения", се казва в съобщението и се добавя, че Москва "не е направила нищо, за да попречи" на военните доставки от Ереван да достигнат до сепаратистките сили в Карабах.

Междувременно в Брюксел председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, който посредничи в разговорите между азербайджанския и арменския лидер, заяви, че размяната на мнения е била "откровена, честна и съдържателна".

Русия определено загуби влиянието си в района заради войната в Украйна, а ЕС и САЩ се намесиха много по-активно като посредници между Баку и Ереван.

