Руски "мир": Знакова стрелба в Нагорни Карабах и обстрел по украински кораб (ВИДЕО)

Опитът обаче беше осуетен от арменски военни, които откриха огън.

Армения: Няма договорен проект за мир, който да подпишем с Азербайджан

In Nagorno-Karabakh, Azerbaijani border guards accompanied by Russian peacekeepers tried to plant an Azerbaijani flag, but came under fire from the Armenian military. pic.twitter.com/oztm4brac9

Междувременно руската армия обстреля украински влекач по река Днепър. Политическият анализатор на Bild Юлиян Рьопке коментира в Twitter, че влекачът е имал за задача да помага в разчистването на последствията от взрива на язовир "Каховка". Руснаците изглежда са стреляли, за да се подсигурят срещу евентуален украински десант - ясно е обаче, че с действията си те пречат да се преодоляват по-бързо последствията от експлозията.

Замърсяване: Черно море стана зелено море при Одеса заради язовир "Каховка" (ВИДЕО)

Allegedly to stop the movement of Ukrainian naval forces – but the clogged bridge hinders all kind of civilian river traffic as well, of course. pic.twitter.com/ElpaDcsX3a