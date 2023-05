Армения: Няма договорен проект за мир, който да подпишем с Азербайджан

"Имаше дискусия дали е възможно да се подпише мирен договор на 1 юни. Трябва да кажа, че все още не сме получили коментарите на Азербайджан относно предложенията му по отношение на мирния договор, предадени на Азербайджан преди разговорите във Вашингтон", заяви арменският премиер Никол Пашинян в изказването си по време на дебатите за изпълнението на държавния бюджет за 2022 г. в понеделник, цитиран от местната медия news.am.

As of today, there is no agreed draft of the peace treaty with Baku that can be signed, Armenian Prime Minister Pashinyan said. pic.twitter.com/VkEklEsrmM