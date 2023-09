Бягство от войната: Отвориха котешко кафе на Ивицата Газа (ВИДЕО)

В бедния палестински анклав, управляван от въоръжената групировка Хамас и осакатен от 17-годишна блокада, „Мяу кафето“ предлага на жителите временно бягство. ОЩЕ: Тревога за въздушно нападение в Южен Израел след ракетен обстрел от Газа

The global cat café trend, where people pay to have coffee and hang out with cats, has come to the besieged Gaza Strip.

In the impoverished Palestinian enclave run by the Hamas militant group and crippled by a 17-year blockade, the Meow Cafe offers residents a temporary escape. pic.twitter.com/4utZV3Hc6i