Болните от рак в Газа ще се лекуват в Турция (ВИДЕО)

Кога беше договорено това?

Прехвърлянето на пациенти с рак от Газа в Турция беше обсъдено от турския здравен министър в Кайро. Тогава министърът посети болницата за ракови заболявания Наср в Кайро със своя египетски колега и се срещна с пациенти, включително деца, прехвърлени от Газа в Кайро. ОЩЕ: Турски кораб с оборудване за полеви болници за ранени хора от Газа стигна до Египет

#LIVE: The planes bringing cancer patients and their companions from Gaza have landed at Esenboga Airport, Türkiye from Egypt https://t.co/LHblttPilt