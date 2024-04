ЦРУ предупреждава за риск от война между Иран и Израел съвсем скоро: Vox News

Американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ) е предупредило, че "в рамките на 48 часа" Иран може да започне военна операция срещу Израел, съобщи Vox News вчера, 3 април. Няма официално потвърждение на подобна информация.

В понеделник, 1 април, Израел нанесе ракетен удар по сирийската столица Дамаск. В резултат на атаката сградата на иранското консулство беше разрушена. Една от жертвите на нападението е висш командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - т.е. Иранската революционна гвардия. Става дума за Мохамед Реза Захеди.

КГИР потвърди, че 7 нейни членове са убити. Сред тях е и бригаден генерал Махомед Хади Хаджи Рахими - заместникът на убития Захеди. Жертви станаха още началникът на генералния щаб на иранските сили "Кудс" в Сирия и Ливан бригаден генерал Хосейн Амирола, както и дипломати.

След инцидента Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха призоваване на резервисти. Това не е първият случай, в който ЦАХАЛ нанасят удари по Сирия. През декември израелската армия елиминира старшия съветник на Иранската революционна гвардия Саид Рази Мусави.

Междувременно Иран обеща "жестока разплата" заради "безпрецедентната" атака: Двама загинали генерали: Иран обеща отмъщение заради удара по посолството му в Сирия

Високопоставени служители в Иран заявиха, че страната им вече има "пълното право" да отговори на израелското нападение срещу консулството.

Снимка: Getty Images

Според обичайната си практика при удари в Сирия Израел не е признал официално за атаката, но четирима израелски служители, говорейки анонимно, потвърдиха участието на страната в удара пред The New York Times.

Ливанският панарабски сателитен новинарски канал "Ал Маядин" заяви, че Техеран планира комбинирана атака с дронове и ракети, които ще изстреля от свои бази. Тя ще е насочена към стратегически обекти на територията на Израел.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей публикува заплахи на иврит. "С Божията помощ ще накараме ционистите да се разкаят за престъплението, че нападнаха иранското консулство в Дамаск", пише той.

Vox.com съобщава, че е възможно войната в Ивицата Газа да прерасне в регионална, като се включат още "прокси силите" на Иран, а също не се изключва намеса на САЩ. Прокситата на Техеран са хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, самите "Хамас", срещу които Израел воюва, проирански милиции в Ирак, Сирия и т.н.

Възможно е отговорът на Иран да не е незабавен, но въпреки това ударът по Дамаск ще допринесе за регионалното напрежение, което вече е достигнало точката на кипене, пише още медията. Има голяма вероятност американските войски в Близкия изток да се окажат на огневата линия.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) пише в днешния си анализ на ситуацията в Близкия изток, че иранските лидери продължават да смятат Израел и САЩ за отговорни за въздушния удар от 1 април. Али Хаменей нарече въздушния удар в Сирия "отчаян" и заяви, че той не е достатъчен, за да спаси Израел от провал във войната с "Хамас".

Говорителят на КГИР бригаден генерал Рамазан Шариф обяви, че погребалната церемония за убитите в Дамаск служители ще се състои едновременно с шествието по случай Световния ден на "Кудс" в Техеран на 5 април. Денят на "Кудс" е ежегоден антиизраелски празник, установен от Иран, който се провежда в последния петък на Рамадан.

Iran could attack Israel within 48 hours - Vox News



It is claimed that the CIA has already warned the leadership of Israel about the imminent strike.



The publication, citing Middle Eastern media, writes that Iran is planning a combined attack with a "rain" of drones and… pic.twitter.com/uNBu0QgigQ