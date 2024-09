Напрежението кипи: Израел нанесе удар по ливанската столица Бейрут (ВИДЕО и СНИМКИ)

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха в следобедните часове на 20 септември, че са нанесли въздушен удар в ливанската столица Бейрут.

Според ливанските медии ударът е бил нанесен в предградието Дахия - известна крепост на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула". Al Jazeera пише за мощна експлозия и издигащ се облак дим именно от този район.

⚡️Seems to be a drone strike on an apartment in Dahye, Beirut pic.twitter.com/ePfpT8sy4j