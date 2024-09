Несломим Григор Димитров показа воля за респектираща победа на Laver Cup (ВИДЕО)

Най-успешният български тенисист Григор Димитров успя да победи чилиеца Алехандро Табило със 7-6(4), 7-6(2) в първия си мач на турнира Laver Cup. Гришо показа воля и несломим дух, за да измъкне победата в много оспорван двубой между Европа и Света.

Григор Димитров, който влезе на мястото на Рафаел Надал на Laver Cup, изигра първия си официален мач след US Open. И показа, че се намира в страхотна форма, демонстрирайки отлична игра и настроение. Алехандро Табило обаче също имаше какво да покаже на корта.

Първият труден момент за Гришо дойде в четвъртия гейм, когато Табило стигна до две точки за пробив. Българинът обаче успя да ги отрази и се задържа в резултата. Последваха няколко бързи сервис гейма, за да се стигне и до тайбрек.

В тайбрека Григор Димитров пречупи психиката на Табило, след като спечели невероятно разиграване при 1:2 точки за чилиеца. Гришо сътвори феноменални два удара на мрежата (ВИДЕО), с които получи поздравления от съотборниците си Циципас и Алкарас, както и аплодисментите на Федерер.

При 4:4 точки Гришо направи минипробив, а след това добави още един, за да успее да затвори сета със 7:4 точки. Във втората част обаче Алехандро Табило показа съвсем друго лице и започна да доминира на корта. Той проби в третия гейм, а след това добави нов пробив в петия гейм, за да поведе с 4:1 гейма.

Григор имаше точка за връщане на пробива в следващия гейм, но Табило се справи и поведе с 5:1. И когато изглеждаше, че мачът отива към супертайбрек в третия сет, Димитров възкръсна и направи пълен обрат. Той отрази два сетбола в осмия гейм, за да върне първия пробив.

