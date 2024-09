Руска ракетна атака по Одеса: Уцелен кораб и ранени (СНИМКИ)

Руските сили атакуваха украинския пристанищен град Одеса на Черно море, като раниха най-малко четирима души, съобщи губернаторът Олех Кипер на 20 септември.

❗️ An explosion is reported in Odesa, with a column of smoke rising over the city pic.twitter.com/nkqcztCZmg