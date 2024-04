Израел удари посолството на Иран в Дамаск (СНИМКИ)

"Израелските удари бяха насочени към сграда в квартал Мазех в Дамаск" - район, в който се намират сградите на посолствата и сградата на ООН, съобщи официалната сирийска информационна агенция "Сана". Тя добави, че "системите за противовъздушна отбрана са атакували вражески цели в околностите" на столицата, предаде БГНЕС.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека съобщи, че при нападението са загинали осем души. В Техеран иранските държавни медии потвърдиха, че израелски удар е унищожил пристройка на иранското посолство в Сирия. Иранската информационна агенция Nour съобщи, че "Хосейн Акбари, посланик на Ислямска република Иран в Дамаск, и семейството му не са пострадали при израелската атака".

An Israeli air attack on the Mezzeh neighborhood in the Syrian capital killed Mohammad Reza Zahedi, a general and commander of the Syrian and Lebanese forces of the Iranian Revolutionary Guard Corps, Reuters reported. At least 8 people were killed in total, according to Al… pic.twitter.com/8DW8RSio8b