При въздушен удар: Израел ликвидира командир на „Хизбула“ (ВИДЕО)

Високопоставен командир на „Хизбула“ загина при взрив в Бейрут. Ибрахим Акил е бил убит с въздушен удар, извършен от Израел, съобщават за Ройтерс два независими източника.

Заедно с Акил са били ликвидирани и членове на елитното подразделение на „Хизбула“ Радван. Експлозията е станала в момент, когато те са провеждали среща, предава Ройтерс. При удара са използвани две ракети, изстреляни от изтребител. Загинали са общо 8 човека, а 59 са били ранени, съобщи министерството на здравеопазването на Ливан.

През 80-те години Ибрахим Акил е бил една от основните фигури в организацията „Ислямски Джихад“. Именно те поеха отговорност за атентата срещу посолството на САЩ в Бейрут през април 1983 година, при който загинаха 63 души, както и за взрива срещу база на морскаата пехота през октомври същата година, при който загинаха 241 американски военни. За информация за местонахождението на Акил Вашингтон обеща награда в размер на 7 милиона долара.

Още: Напрежението кипи: Израел нанесе удар по ливанската столица Бейрут (ВИДЕО и СНИМКИ)

Israeli planes continue to circle in the skies over Beirut after strikes on the southern suburbs of the Lebanese capital, local media reported.



Meanwhile, users are posting on social media, presumably the aftermath of the Israeli attack. pic.twitter.com/CvUVzG9YSc