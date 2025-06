"А ние? Гледаме с ентусиазъм. При всички случаи подкрепяме Иран. Естествено, желаем Израел да бъде победен, който е военнополитически съюзник на САЩ. Разбира се, Русия трябва да е приятел с Иран, трябва да подкрепя Иран, да го снабдява с технологии и да си сътрудничи с него в научни сфери, включително ядрена програма, разбира се". Думите са на водещият от радиопредаването на групата на "Комсомолска правда" Сергей Мардан (Сергей Лелека - истинското му име).

Един от най-силните гласове на руската пропаганда рязко контрастира с това, което казва американският президент Доналд Тръмп що се отнася до Иран. На въпрос колко е неизбежно на Иран да бъде нанесен удар, той отговори така: "Не бих искал да кажа, че е неизбежно, но е нещо, което е много вероятно да се случи. Много е просто, не е сложно - Иран не може да притежава ядрени оръжия. Извън това, искам те да са успешна държава - да търгуваме с тях и да правим каквото е необходимо". Тръмп уточни и, че предпочита да сключи сделка с Иран, а не Израел да превърнат Иран "в руини":

