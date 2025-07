Шанхай е под двойна заплаха след свръхсилното земетресение (ВИДЕО)

В китайския мегаполис Шанхай бе извършена евакуация на повече от 280 000 души, спрени бяха стотици полети и фериботни превози, бяха въведени ограничения на скоростта по пътищата и железопътните линии. Причината - на 30 юли тропическа буря връхлетя Източен Китай, а междувременно районът е под заплаха и заради мощното земетресение, което разтресе руския полуостров Камчатка. Според данни от САЩ трусът е бил с магнитуд 8,7-8,8 по скалата на Рихтер - най-силното земетресение в света от 2011 година насам и шестият най-силен трус на планетата, откакто има измервания.

В ранните часове на сряда, когато тропическият циклон "Ко Май" достигна до пристанищния град Джоушан в провинция Джъдзян, последваха предупреждения за цунами, предизвикано от мощното земетресение, предаде Reuters. То породи опасения за по-големи от очакваните вълни не само в Русия (където вече имаше цунами, високо 3-4 метра), Япония, Хавай, Аляска, Калифорния и Орегон, но и по китайското крайбрежие.

As of 10am today, #Shanghai has relocated 283,000 people to 1,900+ shelters to ensure safety as #Typhoon Co-May approaches. #TyphoonComay pic.twitter.com/lNldQg1jBF

Макар и ветровете на "Ко Mай" да са по-слаби от тези на тайфуните, китайската финансова столица и други градове по поречието на река Яндзъ решиха да не поемат никакви рискове, пише БТА. Най-малко 640 полета са отменени на двете летища в Шанхай, включително 410 в Пудун и 230 в Хунцяо. Проблеми има и на други местни аерогари - в Джоушан бяха отменени 75% от полетите.

Движението по всички фериботни линии е спряно, а на водачите на МПС им е наредено да шофират с не повече от 60 км/ч в по магистралите, съобщиха местни медии.

Парковете "Дисниленд" и "Леголенд" остават отворени, но някои атракциони в "Леголенд" не работят заради метеорологичните условия.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil

Шанхай рядко е връхлитан от силни тайфуни, които обикновено удрят по-южните райони на Китай. Най-значимият тайфун, връхлитал финансовата столица на Китай през последните години, беше "Бебинка" миналата година - той бе най-силният от 1949 г. След Джоушан метеоролозите очакват "Ко Май" да достигне сушата още веднъж, този път по-близо до Шанхай.

Бурята съвпадна със земетресението в Камчатка, регистрано на около 4000 км разстояние. Цунамито, предизвикано от труса, се очаква да има "разрушителни последици" за някои от крайбрежните части на Китай, включително Шанхай и Джоушан.

Министерството на природните ресурси в Пекин заяви, че за двата града е издадено предупреждение за опасност от цунами с вълни от около метър.

По-рано Япония издаде предупреждение за тихоокеанското си крайбрежие за вълни от около 3 метра. Цунамитата, предизвиквани от земетресения, могат да изминат хиляди километри в океана, без да загубят силата си.

Руските власти обявиха извънредно положение в северната част на Курилските острови (Сахалинска област), които вече пострадаха от вълни цунами, предизвикани от земния трус.

Tsunami and Strongest Earthquake in 70 Years Hit Kamchatka and Sakhalin



An earthquake with a magnitude of 8.7, the strongest on Kamchatka since 1952, caused destruction and triggered a tsunami.



Aftershocks of up to 7.5 magnitude are expected for up to a month. The earthquake… pic.twitter.com/31aSAkzY0o