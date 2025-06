Далай Лама навършва 90: Хиляди се стекоха на ритуала (СНИМКИ)

Хиляди будисти се събраха днес в убежището, в което живее в изгнание Далай Лама в Северна Индия, за да поставят началото на неколкодневните чествания на неговата 90-а годишнина. Духовният будистки лидер излезе пред поклонниците, дошли от целия свят, и участва заедно с тях в ритуал, включващ религиозни химни и молитви, предаде Франс прес, цитирани от БТА. Кулминацията на тържествата ще бъде в сряда, когато Далай лама, който е носител на Нобеловата награда за мир, ще произнесе реч, в която се очаква да очертае как ще протече онаследяването му.

Рожденият ден на Далай Лама се пада на 6 юли, в неделя.

Роден през 1935 г. с истинско име Тен Дзин Тя Цо, той става 14-и духовен и политически лидер на тибетците, когато е едва на 2 години, след като според будистката традиция за него е потвърдено и удостоверено, че е превъплъщение на предшественика си.

През 1959 г. Далай Лама бяга от Тибет и от китайската репресия и намира убежище в Индия. Там прекарва по-голямата част от времето си в манастир в Маклауд Гандж, предградие на Дхарамшала в индийския щат Химачал Прадеш.

His Holiness the 14th Dalai Lama graced a public ceremony commemorating his 90th birthday—marked on the 5th day of the 5th month in the Tibetan lunar calendar—held in the morning at the Thekchen Choeling in Dharamshala. The event featured a brief long-life offering ceremony… pic.twitter.com/j57CdVK1kA