Китай обяви създаването на оръжие, което прекъсва електрозахранването (ВИДЕО)

Китай обяви създаването на оръжие, способно да предизвика прекъсване на електрозахранването в определени райони. Китайски държавен канал показа анимация на графитна бомба - оръжие, което прекъсва тока в определените за цел територии. Видеото показва изстрелването на ракета, снабдена с допълнителни боеприпаси: когато експлодират, те разпръскват тънки химически обработени въглеродни нишки, които причиняват късо съединение в енергийните системи на над 10 000 кв. м.

Разработката е осъществена от държавна компания към Министерството на отбраната на Китайската народна република. Видеото директно се посочва, че с оръжието се постига "пълно прекъсване на електричеството".

Наблюдатели коментират, че тази затъмняваща бомба може да деактивира отбраната на Тайван, при евентуално китайско нахлуване на острова.

#BREAKING: ‡ CHINA’S BLACKOUT BOMB THREATENS TAIWAN WITH SILENT DESTRUCTION



China’s new weapon could cripple Taiwan’s power grid, amplifying nuclear risks. Act now or face the dark.



𝕏 China’s “Blackout Bomb” uses carbon filaments to short-circuit power grids, causing… https://t.co/i4srUD2hZF pic.twitter.com/a27W4llIKV