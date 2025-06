Тръмп с признание за "още един ядрен обект" в Иран. Техеран иска наказание за САЩ и Израел от ООН (ВИДЕО)

Вероятно Иран има още един ядрен обект извън трите, които САЩ бомбардираха в рамките на операция Midnight Hammer. Това призна американският президент Доналд Тръмп в телевизионно интервю за Fox News. "Обогатяване" е лоша дума, добави още Тръмп, визирайки обогатяването на уран, което е основна дейност на иранските ядрени обекти Фордо, Исфахан и Натанз. По думите му, тези обекти са основните в иранската ядрена програма:

We knew Iran had a lot of nuclear facilities, probably three main ones plus one. pic.twitter.com/3YwYX3UPaa — Clash Report (@clashreport) June 29, 2025

Същевременно Тръмп за пореден път подчерта – нищо не са преместили от Фордо. Защо – според американския президент, защото Иран не вярвал, че американските бомби могат да направят нещо сериозно на обекта. Тръмп обаче каза, че имало хиляди тонове скали сега в помещенията на Фордо, същото било и с Натанз, и с Исфахан:

Trump claimed that Iran’s nuclear facility in Fordow was completely destroyed. He said Iran didn’t move anything before the strike, and the site is now buried under thousands of tons of rock. pic.twitter.com/G6cLV8J8bg — WarTranslated (@wartranslated) June 29, 2025

Тръмп заяви и, че едно от нещата, които обмислял да направи, е да започне да маха санкции за страни като Иран, "ако се държат добре". По думите му, той пратил послание на Техеран – имате петрол, за какво ви е да обогатявате уран – нямало да го позволи. "Могат да продават петрол и да правят нещата, които искат да могат да правят – санкциите са много мощни, а аз не искам нещата да са трудни за тях, искам да могат да градят хубав живот. Но те искаха да правят бомба", обясни Тръмп, според когото направата на такава (ядрена) бомба е сигнал, че Иран ще иска да я използва:

One of the things I was thinking about doing, you start waving them for countries like -- if they behave themselves -- like Iran, where they can sell oil and they can do the things you want to be able to do.pic.twitter.com/nE9Bc40B1P — Clash Report (@clashreport) June 29, 2025

ООН да признае Израел и САЩ за агресори

Същевременно, The Guardian съобщи, че Иран официално е поискал от ООН да признае Израел и САЩ за агресори и отговорни за 12-дневната война. Изпратено е писмо от иранския външен министър Абас Арагчи до генералния секретар на ООН Антонио Гутереш. Искането на Агбачи е Съветът за сигурност на ООН да признае Израел и САЩ за агресори – САЩ е постоянен член на Съвета, а всеки такъв член има право на блокиращо вето на всеки един проект за решение.

Iran has formally asked the UN Security Council to recognize Israel and the United States as aggressors in the recent 12-day war. In a letter, Foreign Minister Abbas Araghchi called on the Council to hold both states accountable, including through reparations and compensation,… pic.twitter.com/qLnZJJKpmz — WarTranslated (@wartranslated) June 29, 2025