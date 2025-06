Ким Чен Ун позира до ковчези на годишнината от военния договор с Русия (СНИМКИ)

Държавните медии на Северна Корея показаха как лидерът Ким Чен Ун покрива ковчези с националното знаме днес, 30 юни, което изглежда като церемония по репатриране на войници, загинали в бой за Русия срещу Украйна. Това се случва по време на честванията по случай първата годишнина от подписването на договора за стратегическо партньорство между Русия и КНДР, според който те трябва да си оказват помощ в случай на нападение.

В серия от снимки от гала представлението на севернокорейски и гостуващи руски артисти в Пхенян, Ким може да бъде видян край шест ковчега докато ги покрива със знамена. Сцената е последвана от кадри на севернокорейски и руски войници, развяващи националните си знамена. Ким изглежда обзет от емоции, а лицата в публиката са разплакани.

Държавната севернокорейска телевизия KRT излъчи концерта, на който присъства и руският министър на културата Олга Любимова начело на делегация от Москва.

Ким Чен Ун строи огромна фабрика за оръжия за Путин

