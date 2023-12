Десетки загинали след изригването на вулкан в Индонезия (ВИДЕА)

ОЩЕ: Земетресение 5,6 бе регистрирано в Индонезия

При загиналите са намерени трима оцелели, а 12 души са в неизвестност, но издирването им е временно преустановено от съображения за безопасност. "По време на изригването на вулкана в района е имало 75 туристи", каза Джоди Харяван, говорител на местната издирвателен и спасителен екип.

Indonesian rescuers have found the bodies of 11 climbers after the eruption of the Mount Merapi volcano in West Sumatra, Indonesia 🇮🇩 | 3 December 2023 #MountMerapi #Merapi #volcano #eruption #Indonesia pic.twitter.com/eZPr7LIMZl

Днес пак имаше известно изригване и търсенето беше преустановено, каза говорителят на спасителите. "Твърде опасно е, ако продължим да търсим сега", допълни той. По-рано днес от района бяха евакуирани 49 алпинисти и много от тях се лекуват от изгаряния, каза още говорителят.

"Имаше 26 души, които не са били евакуирани, намерихме 14, трима бяха открити живи, а единадесет - мъртви", каза на свой ред Абдул Малик, ръководител на службата за издирване и спасяване в Паданг, цитиран от Франс прес.

Изригването на Мерапи на остров Суматра започна в 14:54 часа вчера. Вулканът, висок 2891 метра, е избълвал пепел на височина до 3 км. Властите повишиха степента на тревога до втората най-висока и забраниха на жителите да се приближават на по-малко от 3 км от кратера.

Видеозаписи показаха огромен облак от вулканична пепел в небето, а също покрити с пепел автомобили и пътища.

Спасителните екипи са работили през цялата нощ, за да помогнат на туристите да стигнат до безопасно място, съобщиха от Агенцията за опазване на природните ресурси на Западна Суматра.

BREAKING – Indonesia: The Mount Merapi erupted and volcanic ash

rose to a height of 3000 meters



The 2,891-meter-tall volcano began erupting at 2:54 p.m. local time, with ash sweeping through nearby residential areas.



In this regard, the authorities declared the second -… pic.twitter.com/5OG4AflBWE