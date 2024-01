Дъжд от цветя за откриването на храм в Индия (ВИДЕО)

По повод събитието хеликоптери изсипаха над храма цветни листенца. Междувременно премиерът Моди в кошница в ръка обсипа с цветя работниците, които са били част от строителния екип в храма.

„Рам е идеята на Индия, Рам е законът на Индия“, каза Моди в речта си за откриването на храма.

Идолът на Рам беше монтиран в светилището на храма в четвъртък. На днешната церемонията по освещаването присъстват няколко знаменитости, а списъкът с поканените включва около 8000 души, включително видни политици, водещи индустриалци, спортисти, дипломати, съдии и висши свещеници. Целият град Айодхя е украсен и е обхванат от вълнение за церемонията по освещаването. ОЩЕ: Индийският премиер повтори историческо пътуване на Махатма Ганди с влак

Flower petals were showered down from a helicopter over Ram Janmabhoomi Temple premises in Ayodhya.



Follow our LIVE coverage of the #RamMandirPranPrathistha ceremony here: https://t.co/QTnOvWd4eV#ayodhya #ramtemple pic.twitter.com/w5oE1q5dVq