Ердоган разговаря с Путин, Анкара е готова да съдейства за мирните процеси

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е разговарял с руския диктатор Владимир Путин, който е издирван от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца. За разговора им съобщават от турското президентство в платформата Х (бивш Twitter).

"Обаждането засяга двустранните отношения между Турция и Русия, както и регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган заяви, че целта им е да продължат сътрудничеството между Турция и Русия в много области, по-специално увеличаването на търговския обем", се казва в съобщението на турското президентство.

По време на разговорите Ердоган е отбелязал, че Турция продължава да полага усилия за прекратяване на регионалното напрежение и че ще продължи да допринася за мирните процеси.

