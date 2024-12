Ердоган се надява да продължи настъплението срещу Асад

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган се надява сирийските бунтовници да продължат настъплението си срещу силите на президента Башар ал-Асад в Сирия. Това стана ясно от изявлението му пред репортери след петъчната молитва, предава Kathimerini, позовавйки се на информация на Reuters.

Припомняме, че в края на ноември изненадващата офанзива сирийската опозиция първоначално превзе най-малко 19 села и военни обекти в западната част на Алепо, който впоследствие беше напълно овладян от бунтовниците.

Бунтовниците, водени основно от "Хаят Тахрир аш-Шам" (свързани в миналото с Ал-Кайда, сега има противоречива информация дали окончателно са скъсали с организацията), вчера превзеха Хама на север, а тази сутрин вече бяха достигнали пред портите на Хомс.

„Целта е Дамаск. Бих казал, че се надяваме този напредък да продължи без никакви проблеми", бяха думите на Ердоган. Той посочи, че следи отблизо натиска, който според него се насочва към сирийската столица. ОЩЕ: Армията на Асад се оттегли от Хомс, Русия призова гражданите си да напуснат Сирия (ВИДЕО)

По-рано Ердоган каза, че протегнал ръка към Асад за бъдещето на Сирия, потърсил го, но той не отговорил положително:

Turkish President Erdoğan on the developments in Syria:



As of now; Idlib, Hama, Homs and of course Damascus. This march of the opposition continues.



We had called Assad. We said, let's determine the future of Syria together. We did not receive a positive response unfortunately. pic.twitter.com/UBMW5VUcuy