Ето как хората в Дубай се справят с наводненията (ВИДЕО)

Макар и според експертите предстоящите валежи да не се очаква да са със същия интензитет, Емирствата обявиха дистанционна работа за правителствените служители в цялата страна, пише англоезичния дубайски всекидневник Khaleej Times. ОЩЕ: Банките в ОАЕ дават глътка въздух на хората след наводненията

Междувременно се появиха кадри в социалните мрежи как все пак дъждът е причинил локални наводнения.

На едно от тях велосипедист помага на хората да пресекат наводнен пешеходен подлез близо до търговски център в Шарях.

Жител на Дубай пък се впусна да отпушва канал, за да може да отводни улица, като малко по-късно пътят вече е напълно чист. ОЩЕ: Катастрофата в Дубай: резултат от изкуствени дъждове?

#UAErains: A resident of JVC, #Dubai, jumps into action, attempting to unclog a drain so that the water filling up the street can pass through it.



Video: Neeraj Murali pic.twitter.com/ck9S7n4WtX