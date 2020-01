Евакуираха хиляди заради изригналия вулкан в Манила (СНИМКИ и ВИДЕО)

Thousands evacuated in the Philippines amid warning volcano Taal's “hazardous explosive eruption” could be days or even hours away. pic.twitter.com/gIUzYrpKR0

Timelapse shows massive ash cloud as officials in the Philippines warn of 'volcanic tsunami' following eruption near Manila. https://t.co/mvTv8OIJgX pic.twitter.com/6PqROUzxPQ

— ABC News (@ABC) January 13, 2020

WATCH: Volcanic lightning streaks through ash plume as the Philippines' Taal volcano spewed forth steam, ash and pebbles up to 10-15 km in the sky.



Authorities say "a hazardous eruption" may happen within hours or days, prompting thousands to evacuate the area south of Manila. pic.twitter.com/onPQEr1e1A — DW News (@dwnews) January 12, 2020

Agoncillo town, the nearest area in the Taal crater lake turned into a “desert” after the whole site was covered with gray ashes and coconut trees were almost flattened. #TaalVolcano | via @hanahtabios pic.twitter.com/yIQD0OAMKm — Manila Bulletin News (@manilabulletin) January 13, 2020

Motorists pass through the ash-covered South Luzon Expressway following Taal Volcano’s eruption on Sunday that blanketed portions of Southern Tagalog and Metro Manila. pic.twitter.com/OmUXXEYfdP — The Philippine Star (@PhilippineStar) January 13, 2020

BREAKING: Steam driven eruptions point toward “a hazardous explosive eruption” of the Taal Volcano, located about 40 miles south of Manila, said the Philippine Institute of Volcanology and Seismology in an advisory Sunday, recommending a total evacuation



📷: @alaymagno pic.twitter.com/slpoBPQ65e — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 12, 2020

One of the world’s smallest volcanoes named Taal, 60km south of Manila spewed a massive cloud of ash which generated plumes 14km above the crater. Meanwhile, Volcanic Ash Advisory reported other 25 volcanoes around the world are currently erupting including in Japan and Mexico. pic.twitter.com/gF0KJg9kx4 — Ikhwan (@JatIkhwan) January 13, 2020

It’s nighttime now in Manila, Philippines. Taal Volcano still erupting. pic.twitter.com/o9dYxreWDA — The Professors Guild (@professorsguild) January 12, 2020

Преди часове той изхвърли масивен стълб пепел в небето, заради което стотици полети бяха анулирани, градове в целия регион бяха покрити с фин прах, съобщи АФП, цитирани от БГНЕС.Сеизмолози регистрираха магма, движеща се към кратера на Таал. "Опасно изригване е възможно в рамките на часове до дни", предупреди сеизмологичната агенция на страната и добави, че пепелта може да представлява риск за самолетите. Авиационните служби наредиха спиране на полетите в и извън столичното международно летище Ниной Аквино, след като облакът от пепел е достигнал височина 15 000 метра.Над 2000 души, които живеят в близост до вулкана Таал, са били евакуирани.Най-близкият град изглежда призрачно - показват покритите с пепел улици.Вулканът Таал е популярна туристическа дестинация, разположена в центъра на живописно езеро. То се е образувало в резултат на предишно изригване.Той е един от най-активните вулкани в страната, разположен на 65 км южно от Манила. Последното изригване на Таал е през 1977 година.Изригването му предизвика няколко слаби земетресения в района, а светкавици се образуваха над кратера му.Земетресенията и вулканичната активност не са рядкост във Филипините поради разположението им в Тихоокеанския "огнен пръстен", където тектонските плочи се сблъскват дълбоко под земната повърхност. Вижте още кадри от бедствието в