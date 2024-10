Газова експлозия в Южна Русия уби петима души (ВИДЕО)

Експлозия на газ в жилищна сграда в Южна Русия в четвъртък уби петима души и рани други четирима, съобщава The Associated Press, позовавайки се на информация на местни служби за извънредни ситуации.

Взривът е избухнал рано сутринта в град Черкеск в района на Карачаево-Черкезия, който граничи с Грузия, на около 1300 километра (800 мили) южно от Москва. Експлозията сериозно е повредила горните два етажа на пететажна жилищна сграда, съобщиха служители на спешната помощ.

Руските правоприлагащи органи започнаха наказателно разследване, подозирайки нарушения на безопасността. ОЩЕ: Гранатомети и дронове висят над главите на ученици в руския Воронеж (СНИМКИ)

