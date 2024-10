Експлозия рани повече от 150 души на религиозен фестивал в Индия (ВИДЕО)

Огромна експлозия на фойерверки рани повече от 150 души на религиозен фестивал в храм в Южна Индия, пише The Associated Press.

Експлозията е избухнала в понеделник вечерта, когато склад за фойерверки близо до храма Веераркаву се е запалил, съобщи Press Trust of India, като се позовава на полицията.

Ранените са били лекувани в различни болници в областите Касаргод, Каннур и Мангалуру. Осем от тях са с тежки наранявания.

Police in India have detained two individuals after a temple fireworks show erupted into an explosion, leaving over 154 people injured and eight in critical condition.



This incident occurred as a crowd gathered at the Anjootambalam Veerakavu temple near Neeleswaram in Kerala to… pic.twitter.com/ILxEOg3vlL