Гиркин остава в ареста, но не за военните си престъпления (ВИДЕО)

Московският съд призна за законен ареста на Гиркин по подозрение в екстремизъм. Жалбата на адвокатите му срещу ареста и освобождаването му беше отхвърлена.

Преди месец стана ясно, че Гиргин се намира в следствения арест Лефортово в Москва. ОЩЕ: Руски анализатор: Кремъл се готви да предаде Гиркин в Хага вместо Путин

Според информация, публикувана от беларуската опозиционна медия NEXTA, срещу Гиркин има дело заради две публикации в Телеграм. Те касаят липса на заплащания в руската армия и обвинението счита това за екстремизъм. Става въпрос за 105-ти и 107-ми полк на руските ВВС. Публикувани в Телеграм съдебни документи обаче навеждат на мисълта, че Гиркин е с белезници заради "сурови критики" срещу Владимир Путин. ОЩЕ: Съден в Хага срещу издирван: Гиркин нарече Путин "нищожество"

Припомняме, че Гиркин е със задочна присъда доживотен затвор от съда в Хага за сваляне на полет MH17 на Малайзийските авиолинии над Донбас през 2014 г. Тогава загинаха 298 души, включително 80 деца. Съдиите решиха, че Игор Гиркин и сътрудниците му са били напълно контролирани от Москва по това време и че Русия носи отговорност за случилото се, не само проруските сепаратисти в Донецк. ОЩЕ: Съд в Хага наказа с доживотен затвор двама руснаци и украинец за свалянето на полет MH17

