Голям пожар в Китай: Най-малко 26 души са загинали (ВИДЕО)

Пожарът избухна в провинция, която е най-големият производител на въглища в страната. Промишлени аварии, които могат да доведат до пожари, често се случват в Китай поради слабото прилагане на стандартите за безопасност. ОЩЕ: Петима загинали при пожар в Лондон, има деца сред жертвите

Пожарът в четириетажната сграда в град Лулянг, провинция Шанси, избухна около 07:00 ч. местно време в четвъртък. От десетките евакуирани от съвместната сграда на въглищната промишленост, 63 души са откарани в болница.

Спасителните операции продължават, въпреки че пожарът е овладян. Видео, публикувано в китайската социална медийна платформа Weibo от държавния Beijing Youth Daily, показва пламъци и гъст дим, излизащи от сградата. ОЩЕ: 11 загинали и 18 ранени при авария в мина в Казахстан

A fire engulfed building cause at least 25 peoples died, and dozens were injured in the Lüliang of Shanxi Province, China 🇨🇳 (16.11.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/02GtTSCwmV