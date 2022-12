Градушка падна в Кувейт (ВИДЕО)

Медията отчита, че една от най-горещите страни на земята е покрита с градушка и лед след рядко зимно метеорологично събитие в сряда. Информацията се потвърждава и от споделеното видео в канала на Al Jazeera в Twitter.

Videos shared online show parts of Kuwait, one of the hottest countries on earth, covered in hailstones and ice after a rare winter weather event on Wednesday 👇 pic.twitter.com/60zHaprTZz