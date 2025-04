Грешка за 60 млн. долара: САЩ си самопотопиха изтребител, воюващ срещу хутите (ВИДЕО)

Екипажът на американския самолетоносач "Хари С. Труман" (USS Harry S. Truman) успя да извърши чутовен гаф - при маневра в Червено море, където плавателният съд е дислоциран заради американските операции срещу йеменските бунтовници хути, беше потопен един от изтребител-бомбардировачите, намиращи се на борда на кораба. Става въпрос за самолет F/A-18E Super Hornet, предаде CNN, позовавайки се на военноморските сили (ВМС) на САЩ.

Вече се появиха и видеокадри, за които се твърди, че показват маневрата. Видеото е красноречиво - огромният плавателен съд завива много остро и определено при такава маневра е възможно да се случи описаната загуба.

🇺🇸🚨 Earlier today, the U.S. Navy reported an F/A-18E Super Hornet and a tow tractor were lost overboard from the USS Harry S. Truman while operating in the Red Sea.



According to official reports, the aircraft was being moved in the hangar bay when control was lost, sending both… pic.twitter.com/9k2QYDR2UM