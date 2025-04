Смъртоносна атака в Йемен: Трупове покрити с прах и отломки (ВИДЕО)

Смъртоносен въздушен удар срещу център за задържане на африкански мигранти в Йемен уби 68 души, предаде Reuters. Контролираната от хутите телевизия приписа удара на САЩ, които от своя страна отказаха да дават подробна информация за целите на своите въздушни удари от съображения за оперативна сигурност, пише още Reuters. Атаката е една от най-смъртоносните за изминалите шест седмици на засилени американски въздушни удари срещу хутите, групировка, свързана с Иран.

Управляваната от хутите телевизия Al Masirah показа изображения от последиците от удара в Саада, по маршрут, използван от африкански мигранти, за да прекосят бедния, разкъсван от конфликти Йемен, за да стигнат до Саудитска Арабия. ОЩЕ: САЩ съсипаха с ракети пристанище в Йемен, изтеглят много войници от Сирия (ВИДЕО)

Кадрите показват тела, покрити с прах сред окървавени развалини. Спасителите изнесоха на носилка мъж, който се движеше леко. Можеше да се чуе оцелял да вика „Майка ми“ на амхарски, основния език на Етиопия.

US Strikes on African Migrant Center in Yemen Kill Up to 68, Civil Defense Service Says



Another 47 injuries at a Saada migrant detention center in northwest Yemen were reported.



The Houthi Interior Ministry accused the US of bombing the center, where 115 migrants were held. pic.twitter.com/gZu2atAFTh