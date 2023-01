Гутериш страда за загиналите при нападението над джамия в Пакистан

Той изказа съболезнования към семействата на жертвите на самоубийствения атентат в понеделник в джамия в Пакистан.

"Отвратително е, че нападението е извършено на място за поклонение. Свободата на религията или вярата, включително възможността за богослужение в мир и сигурност, е универсално човешко право", смята той. ОЩЕ: Турция осъди нападението над джамия в Пакистан

Припомняме, че в понеделник в пакистанския град Пешавар атентатор самоубиец се взриви в джамия. Вследствие на нападението бяха убити и ранени богомолци, като по последни данни жертвите на атентата в Пакистан вече са 90, ранените - над 200. ОЩЕ: Взрив в джамия в Пакистан уби богомолци (ВИДЕО)

My condolences to the families of the victims of Monday’s suicide bombing at a mosque in Pakistan.



It is abhorrent that the attack occurred at a place of worship. Freedom of religion or belief, including the ability to worship in peace&security, is a universal human right.