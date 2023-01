Турция осъди нападението над джамия в Пакистан

Турският външен министър определя атаката като отвратителна и казва, че е дълбоко натъжен от загубата на животи. ОЩЕ: Взрив в джамия в Пакистан уби богомолци (ВИДЕО)

"Аллах да благослови душите им. Изразете моите съболезнования на моите братя и сестри в Пакистан и желая бързо възстановяване на ранените", написа още Чавушоглу в Twitter. ОЩЕ: Жертвите при взрива в Пакистан станаха 25 души, 120 са ранени

Strongly condemn abhorrent terrorist attack targeting a #Mosque in #Peshawar.



Deeply saddened by loss of lives. May Allah bless their souls.



Extend my condolences to my brothers&sisters in Pakistan and wish speedy recovery to the wounded.



🇹🇷 stands by 🇵🇰@BBhuttoZardari