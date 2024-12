Хареса й щандът с месо: Мечка прекара два дни в супермаркет в Япония (ВИДЕО и СНИМКА)

Мечка прекара два дни в супермаркет в град Акита, Япония съобщава Kyodo News.

Животното влезе в супермаркета в събота сутринта, когато около 20 служители се подготвяха за началото на работния ден. Мечката обаче напада 47-годишен служител, който е лицеви и други наранявания, без опасност за живота, съобщиха от полицията.

За щастие магазинът още не беше отворил за клиенти.ОЩЕ: Мечка нападна и рани ловец в Черна гора

По време на престоя си в магазина мечката се възползва напълно от достъпа си до отдела за месо, където си похапваше за вечеря.

Дрон, оборудван с камера, беше използван при неуспешни опити за локализиране на мечката.

Мечка беше хваната в капан и убита в понеделник. Властите използваха мед, ябълки и хляб в капани, поставени на две места. Мечката беше уловена в един от тях, поставен в складово помещение в задната част на магазина. ОЩЕ: Фатален удар: Мечка уби мъж в Словакия

