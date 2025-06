Докато ударите продължават: Иран поиска Кипър да му бъде посредник с Израел

Иран е поискал от Кипър да предаде „някои съобщения“ на Израел. Новината предава Al Jazeera, позовавайки се на изявление на президентът на Кипър Никос Христодулидес. Информацията идва на фона на заявките на Иран за преговори, които се появиха едва след третата нощ на размяна на удари между Тел Авив и Техеран. Очаква се кипърският държавен глава да разгавяра с израелския министър-председател по-късно през деня.

Христодулидес не даде повече подробности.

Кипърският президент обаче добави, че не е доволен от бавната реакция на Европейския съюз за разгръщата се криза в Близкия изток.

Кипър, най-близката държава-членка на ЕС в региона, поиска извънредно заседание на Съвета по външни работи на ЕС, каза той. ОЩЕ: Израел и Иран са приоритет: САЩ забиха нож в сърцето на украинската отбрана (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Техеран продължават да се чуват звуци от взривове и задействане на системи за противовъздушна отбрана.

Israel has launched new strikes on Iran. Iranian media report explosions near the Shamsabad industrial zone close to Tehran, as well as fires at oil facilities in Ahvaz. pic.twitter.com/iWI3EIQktp